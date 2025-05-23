Adana'da Temizlik İşçisi, Çay Ocağı Sahibinin Hayatına Son Verdi

Adana'da Temizlik İşçisi, Çay Ocağı Sahibinin Hayatına Son Verdi
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Adana'da Seyhan Belediyesi'nin temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz, yaptığı temizliği eleştiren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Hiçyakmaz tutuklandı.

ADANA'da Seyhan Belediyesi temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29), yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz, yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Çıkan kavgada Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladı. Gözaçık kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözaçık, dün yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hiçyakmaz, sorgusunda, "Bana sürekli küfredip, tepki gösteriyordu. Bana bıçak çekince elinden alıp, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hiçyakmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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