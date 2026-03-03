Haberler

Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Değirmenciuşağı Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
