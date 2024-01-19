Adana'da tartışma sonucu öldürülen kadının annesi hayatını kaybetti

ADANA'da, tartıştığı eşi Halime Kaya'yı (44) öldüren Nurettin Kaya'nın (40), olay sırasında başından vurduğu annesi Fahriye Kaya (54), tedavi gördüğü hastanede 54 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başlarından vurarak, motosikletle kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ekiplerin kontrolünde, 4 çocuk annesi Halime Kaya'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi'ne gittiğini saptadı. Bölgede arama yapan polis, Kaya'yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı. Kaya'nın, psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi. İfadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum. Hak ettiler" diyen Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Fahriye Kaya da gece saatlerinde, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fahriye Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.