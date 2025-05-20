Adana'da Tartışma Sonucu İki Genç Bıçakla Öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ün (19) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Kışla Mahallesi'nde yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde Alperen Kaya, Eren Güngör ve Şeref A. arasında çıkan tartışmada, Şeref A'nın bıçakla Kaya ve Güngör'ü öldürüp kaçtığını belirtti.

Savcı, Şeref A'nın, Kaya ve Güngör'e yönelik eylemi sırasında öldürme kastıyla hareket ettiğini bildirerek, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.