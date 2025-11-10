Haberler

Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadına Şiddet Anları Kamerada

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin tartıştığı kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Elektrik trafosunun yakınında yaşanan olayda, erkeğin kadının saçını çekip çantasıyla başına vurduğu anlar dikkat çekti.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin tartıştığı kadının saçını çekip, çantayla başına vurarak darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı. Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
