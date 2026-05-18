Haberler

Adana-Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da uygulamayla yolcu taşıyan bir sürücünün önünü kesen taksiciler, araca binip sürücüyü tehdit etti. Kadın yolcu panik yaşarken, araçta kamera olduğunu fark eden taksiciler kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit ederken, kadın yolcu ise panik yaşadı. Taksiciler, araçtaki kamera olduğunu öğrenince kaçtı.

Kentte, gece saatlerinde taksi uygulamasıyla yolcu taşıyan sürücü, kadın yolcuyu otomobiline alıp belirtilen adrese doğru yola çıktı. Bir ara sokağa girdiklerinde çok sayıda taksici araçlarıyla, sürücünün önünü kesti. Taksicilerden biri otomobilin arka koltuğuna binip, sürücüyü tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Sürücü sokaktan kaçmaya çalışırken, bir taksi de arkasından takip etti. Kadın yolcu ile sürücü paniğe kapılırken, yaşananlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler, bölgeden ayrıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 5'e yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 5'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı

Kapı kırıldı, acı gerçek ortaya çıktı: Tadilata gittiği ev mezarı oldu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı