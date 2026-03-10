Haberler

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığa dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir kişinin tabancayla öldürülmesi olayı ile ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların borç ilişkisi nedeniyle husumet besledikleri ve kurulan plan ile cinayeti işledikleri belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) tabancayla öldürülmesinin ardından tutuklanan B.T. ve H.S. ile tutuksuz R.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bozkurt ile sanıklardan H.S. arasında borç ilişkisi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü H.S. ve B.T'nin, konuşmak için ticari takside bir araya geldikleri Bozkurt'u, R.S'den temin ettikleri tabancayla öldürdükleri anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedilen iddianamede, B.T. ve H.S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, R.S'nin ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

