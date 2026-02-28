Haberler

Otobüs beklerken husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde otobüs durağında bekleyen Mehmet Y., husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'da, Mehmet Y. (25), otobüs durağında beklediği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Y., durakta otobüs beklediği sırada ismi öğrenilemeyen husumetlisinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Y., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
