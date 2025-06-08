Adana'da Sulama Kanalları Hayvan Pislikleriyle Dolu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Kurban Bayramı'nda sulama kanalları hayvan pislikleriyle doldu. Mahalle sakinleri kötü koku ve sağlık tehdidi nedeniyle isyan etti.
Adana'da sulama kanalları hayvan pislikleriyle doldu taştı
ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalları Kurban Bayramında hayvan pislikleriyle dolup taştı. Mahalle sakinleri, kötü koku ve sağlık tehdidinden dolayı isyan etti.
Kurban Bayramı'nın 3.gününde bilinçsiz vatandaşlar Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanallarına hayvan pisliği attı. Kurban derisi, iç organları başta olmak üzere birçok pislik atılan kanallarda kötü koku oluştu.
Çevredekiler duruma tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel