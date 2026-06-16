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Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip olaya müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekibinin yardımıyla sulama kanalından çıkarılan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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