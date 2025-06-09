Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yunus Emre Öztürk, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve sağlık ekipleri kayıp çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Öztürk, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek için İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra Öztürk akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar sonucunda olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Akarcalı Mahallesi yakınında kayıp gence ulaşıldı.
Sudan çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.