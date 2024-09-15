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Adana'da Sulama Kanalında Boğulan Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

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Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan 14 yaşındaki Muhammed Ahmet'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Muhammed'in ağabeyinin de 2 yıl önce aynı kanalda boğulduğu öğrenildi.

ADANA'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Muhammed Ahmet'in (14) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Muhammed'in ağabeyi Kasım Ahmet'in (17) de 2 yıl önce kanalda boğulduğu ortaya çıktı.

Epilepsi hastası Suriye uyruklu Muhammed Ahmet, dün iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Muhammed, gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta Muhammed'in cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkarılan Muhammed Ahmet'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'2 KEZ SUYA ATLAMIŞ 3'ÜNCÜDE ÇIKAMAMIŞ'

Muhammed'in tarım işçisi ailesi, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morgun önüne geldi. Muhammed'in ağabey Kasım Ahmet'in de 2 yıl önce kardeşi gibi sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı. Cenazeyi teslim alan kuzeni İbrahim Mustafa, "Ağabeyi de 2 yıl önce farklı bir mahalledeki sulama kanalında vefat etmişti. Onun cenazesini Suriye'ye göndermiştik. Muhammed'den dünden beri haber bekliyorduk. Gece saatlerinde cesedinin bulunduğunu öğrendik. Rahatsızdı, ara ara kriz geçiriyordu. Dün de 2 kez suya atlamış, 3'üncüde çıkamamış" diye konuştu.

Muhammed Ahmet'in cenazesi, Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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