Adana'da Sulama Kanalına Yuvarlanan Cipteki İki Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan ciptaki iki kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan cipteki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akıntı nedeniyle suda sürüklenen araçtaki 2 kişi çevredekilerden yardım istedi.
Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel