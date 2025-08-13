Adana'da Sulama Kanalına Giren Genç Boğuldu

Adana'da Sulama Kanalına Giren Genç Boğuldu
Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 21 yaşındaki Muhammet Alperen Erdoğan, kaybolduktan sonra yapıla araştırmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına giren kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 4 kilometre boyunca yaptıkları aramalarda suya giren kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan kontrollerde cesedin Muhammet Alperen Erdoğan'a (21) ait olduğu belirlendi.

Erdoğan'ın kuzeniyle motosikletle gezinti yaptığı sırada serinlemek amacıyla suya girdiği ileri sürüldü.

Ceset incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
