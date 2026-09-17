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Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

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Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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