Adana'da Sulama Kanalına Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan bir traktör sulama kanalına devrildi. Sürücü Necdet Okur, olay yerindeki ekipler tarafından cansız bedeni bulunarak morga kaldırıldı.
Taşçı Mahallesi'ndeki tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen Necdet Okur idaresindeki traktör, kısmen dolu olan sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla traktörü kaldıran Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri aracın altında kalan Okur'un cansız bedenine ulaştı.
Necdet Okur'un cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel