Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücüyü araçtan çıkardı ancak yaşamını yitirdi.
Sarıhuğlar Mahallesi'nde Mustafa Tunç (44) idaresindeki 01 BFF 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade