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Adana'da suç örgütü üyeliğinden aranan şüpheli MİT destekli operasyonla tutuklandı

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Adana'da suç örgütü üyeliğinden aranan şüpheli MİT destekli operasyonla tutuklandı
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Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, MİT destekli operasyonla merkez Çukurova ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "suç örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan H.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Polis ekipleri, MİT ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Zanlı H.Ö. saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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