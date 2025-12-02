Haberler

Adana'da Suç Çetesi Operasyonu: 11 Tutuklama

Adana'da, suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda, aralarında elebaşı M.A.'nın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

ADANA'da, suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.A.'nın (24) da aralarında bulunduğu 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Polis, elebaşılığını M.A.'nın yaptığı belirlenen çete üyesi 13 kişinin kimliğini ve saklandıkları adresleri belirledi. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyonu gerçekleştiren ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde, seri numaraları kazınmış 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 454 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında M.A.'nın da bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
