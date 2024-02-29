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Adana'da Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri Konulu Sempozyum Düzenlendi

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Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde organize edilen sempozyum, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda, Şubat 2023'te Adana ve çevresinde yaşanan depremler ve bölgeye etkileri konuşuldu. Uzmanlar, Savrun Fayı ve Akçalıuşağı Fayı hakkında bilgi verdi.

Adana'da "Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri" konulu sempozyum düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde organize edilen sempozyum, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, burada yaptığı konuşmada, yaşanan depremlerde Savrun Fayı'nın ön plana çıktığını, fakat bu fayın 7 şiddeti üzerinde deprem üretme riskinin bulunmadığını söyledi.

Kozan'da bulunan Akçalıuşağı Fayı'nın kırılabileceğini belirten Pampalı, "Bu fayın üreteceği depremin büyüklüğü 5-6 şiddeti arasında olur. 6 şiddetini hiçbir zaman geçmez ama 5,5 daha olabilir gözüküyor." dedi.

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ülvi Can Ünlügenç de bölgede yaşanan artçı depremler hakkında bilgi verdi.

Bölgede sürekli artçıların yaşandığını ifade eden Ünlügenç, 2023 Şubat ayında Türkiye ve yakın çevresinde, 12 bin 305 artçı deprem meydana geldiğini belirtti.

Üniversitelerden uzmanların ve öğrencilerin katıldığı sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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