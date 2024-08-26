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Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Feke ilçesinde, Bilal Arkın ve Eyüp Bircan isimli iki kişi su kuyusuna inerek hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve cansız bedenler kuyudan çıkarıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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