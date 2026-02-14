Adana'da Su Borusu Patladı, Araç Çukura Düştü
Adana'nın Aladağ ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukura düşen araçta hasar meydana geldi.
Pos Grup Mahalle Yolu Eseler mevkisinde ilçeye su sağlayan şebeke borusunun patlaması nedeniyle çukur oluştu.
Yolda oluşan çukura platformlu bir araç düştü.
Hasar oluşan araç, Aladağ Belediyesi ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel