Adana'da Su Borusu Patladı, Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde patlayan su borusu nedeniyle çukur oluştu ve bazı sokaklarda su birikintisi meydana geldi. Patlama sonrası ASKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini temizlemek için kendi imkanlarını kullandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
