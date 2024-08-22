Adana'da sokak ortasında cinayet: Kayınbirader yakalandı

ADANA'da sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürülen Cafer Gültekin'in (35) cinayet şüphelisi olarak belirlenen kayınbiraderi Volkan Ö. (38), yakalandı. Gültekin'in eşi S.G.'nin (33) anlaşamadıkları için evi terk ettiği, Volkan Ö. ile Gültekin arasında bu nedenle bir süredir tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olay, 19 Ağustos saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gültekin, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Cinayet şüphelisi kaçarken, yaralanan Cafer Gültekin ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Cafer Gültekin, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Gültekin'in kayınbiraderi Volkan Ö., olduğunu belirledi. Cafer Gültekin'in 2 yıllık eşi S.G.'nin, anlaşamadıkları için evi terk ettiği, Volkan Ö. ile Gültekin arasında bu nedenle bir süredir tartışma yaşandığı öğrenildi. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Volkan Ö.'yü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.