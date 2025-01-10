Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Ömer Faruk Koçak ve 64 yaşındaki eşi Semiha Koçak yaşamını yitirdi. Aile, sobanın borusunun tıkalı olduğunu tespit etmişti.
Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi. Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLEN ADAMIN KARISINA BİR GÜN ÖNCE "SOBA BORUSUNU YARIN TEMİZLERİM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim." dediği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.