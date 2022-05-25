Adana'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor - Haberler

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Adana'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, sinek ve zararlı haşerelere karşı rutin olarak gerçekleştirdiği mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, sinek ve zararlı haşerelere karşı rutin olarak gerçekleştirdiği mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana merkez ve kırsal ilçelerde 110 araç, 371 personel ve çok sayıda ilaçlama ekipmanıyla çalışma yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, ilaçlama konusunda doğal hayatı ve biyolojik dengeyi gözeterek çalışmalarını sürdürüyor.???????

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Adana, Güncel, Haberler

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