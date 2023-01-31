Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Güncel Haberler Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Tunur Murat Akbaş Ceyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.