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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

Murat Akbaş Ceyhan Adana Güncel Haberler

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