Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi Gelincik Caddesi'nde 01 ASE 830 plakalı motosikletiyle evine giden Selim Tutuş (38), kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Tutuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.