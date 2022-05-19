Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Levent Caddesi'nde yürüyen 5 kişinin üzerine, motosikletle bölgeden geçen iki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan kuzenler G.A. ile C.A. çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen diğer yaralı da kendi imkanlarıyla bir hastaneye gitti.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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