Adana'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişini ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 5 Ekim 2025'te U.M'nin (29) ağır yaralandığı olayın ardından 13 Aralık 2025'te tutuklanan M.S. (32) ve F.Y. (27) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ile müşteki arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu belirtildi.

Olay günü M.S. ve F.Y'nin motosikletle gece vakti takip ettikleri U.M'yi evinin bahçesine gireceği sırada otomatik tabancayla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

İddianamede, M.S. ve F.Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.