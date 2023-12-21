Haberler ›› Güncel ›› Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

21 Aralık 2023 07:52 Güncelleme: 07:54 Abone Ol

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.