Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında bekleyen 25 yaşındaki Mehmet Y, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri sevk edilirken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bülent Angın Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen Mehmet Y'ye (25), husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç