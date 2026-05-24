Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen Cumali Kocabey, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kocabey hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırısına uğrayan Cumali Kocabey (26) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cumali Kocabey'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Kocabey ile olay sırasında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

