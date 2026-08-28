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Adana'da Silahlı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahla vurulan yabancı uyruklu Taha Humuslu Muhammed (22) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muhammed, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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