Adana'da silahlı kavgada 1 ölü, 4 yaralı: 2 tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 22 Haziran'da Burak Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığını silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler M.Y, A.T, K.A, F.D, C.M, F.D, S.U, S.D. ve A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavgada tabanca kullandığı öne sürülen M.Y. ve pompalı tüfek kullandığı iddia edilen A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Civantayak Mahallesi'nde 22 Haziran'da silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

Ekipler, tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada Burak Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını tespit etmişti. Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı.