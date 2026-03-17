Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'taki bir iş yerine gelen Y.K. ve A.K, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle R.İ. ve E.İ. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. pompalı tüfekle açılan ateşle, A.K. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri şüpheli R.İ. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

