Adana'da sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Gülpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmayla başladı.
4 KİŞİ YARALANDI
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun