Adana'da sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Gülpınar Mahallesi'ndeki sokakta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.