Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan sanık hakkında müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanık hakkında müebbet ve 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde 21 Ağustos 2024'te M.B'nin (23) öldüğü, H.B.A'nın (27) yaralandığı olayla ilgili Irak'ta yakalanıp 27 Mart'ta tutuklanan M.O. (23), hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü H.B.A. ve M.B'nin motosikletle gece vakti Özgür Mahallesi'ne gittikleri ve burada sanık M.O. ile karşılaştıkları anlatıldı.

Aralarında önceye dayalı husumet bulunan M.O. ile M.B'nin tartışmaya başladığı ifade edilen iddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ederek M.B'yi öldürdüğü, motosikletle kaçmaya çalışan H.B.A'yı ise bir el ateş ederek bacağından yaraladığı belirtildi.

İddianamede sanığın M.B'ye yönelik öldürme eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, H.B.A'ya yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
