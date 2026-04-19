Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; minibüste mahsur çocuklar kurtarıldı

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

ADANA'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde yağış nedeniyle suya gömülen minibüste bulunan çocuklar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı. Çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
500

Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi

Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı

Katliamın yaşandığı okulla ilgili dikkat çeken karar
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi

Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
China Suarez'den Icardi'yi eleştirenlere imalı gönderme

Galatasaraylıların yengesinden eleştirilere karşı ima dolu paylaşım
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı