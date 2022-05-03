Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
C.T'nin kullandığı 31 l 9915 plakalı otomobilin motor bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardına kontrol altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Mutlu Güney - Güncel