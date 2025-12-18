Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AZ 407 plakalı otomobil, Pozantı- Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel