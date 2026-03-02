Haberler

Kozan-Feke Karayolunda otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ile Feke ilçeleri arasındaki karayolunda bir otomobilin alev alması sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ile Feke ilçeleri arasındaki karayolunda seyir halinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay Kozan- Feke karayolu üzerinde Çulluuşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

