Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde yolcuların tahliyesiyle kontrol altına alındı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyolun Çamaalan mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, alevler yayılmadan aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
