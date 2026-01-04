Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden olurken, sürücünün dikkati sayesinde yolcular son anda tahliye edildi. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyolun Çamaalan mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, alevler yayılmadan aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.