Haberler

Adana'da seyir halindeyken alev alan çekici yandı

Adana'da seyir halindeyken alev alan çekici yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın nedeniyle çekici, kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür

Rakamlar Erdoğan'ı sevindirdi, partisine teşekkür etti
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi