Adana'da Seyhan Nehri'nde 48 yaşındaki erkeğin cesedi sudan çıkarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'nde 48 yaşındaki erkeğin cesedi sudan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişi görerek durumu polise bildirdi. Ekiplerce sudan çıkarılan 48 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi; cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA