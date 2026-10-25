Adana'da Seyhan Nehri'nde 48 yaşındaki erkeğin cesedi sudan çıkarıldı

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Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA