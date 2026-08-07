Haberler

Adana'da servis plakası protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesi'nin 300 yeni servis plakası ihalesi kararını protesto etti. Oda başkanı kararın yeniden değerlendirilmesini isterken, olaylar sırasında güvenlik güçleri biber gazı kullandı.

Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesinin yeni servis plakası ihalesi kararını protesto etti.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki belediye binası önünde toplanan çok sayıda servis taşımacısı, slogan atarak yeni servis plakası ihalesi kararına tepki gösterdi.

Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bulut, grup adına yaptığı açıklamada, 300 yeni servis plakasına gerek olmadığını belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bulut'un konuşması sırasında yaşanan elektrik kesintisi üzerine gruptakilerden bazıları duruma tepki gösterdi.

Gruptakilerden bazılarının belediye hizmet binasına girmek istemesi üzerine arbede yaşandı.

Arbedede belediyenin güvenlik görevlileri, binaya girmek isteyen gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından protesto sona erdi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

Karadeniz zekası yine sınır tanımadı! Evin yerini gören bir daha baktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi