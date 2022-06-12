Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Haberler

Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu. Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, ailesiyle Nergizlik Baraj Gölü'nün kıyısına piknik yapmak için gelen Durmuş Gün (19), serinlemek için baraj gölüne girdi. Gün, gölde bir süre yüzdükten sonra çıkamadı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD'ın dalgıç ekibi, gölde Gün'ün cesedine ulaştı. Gün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. AA / Ahmet Başğen - Güncel Karaisalı Adana Güncel Haberler

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