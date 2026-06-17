Haberler

Sulama kanalına giren genç boğuldu.

Sulama kanalına giren genç boğuldu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Harun Dalçek, akıntıya kapılarak boğuldu.

ADANA merkez Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Harun Dalçek (15), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Harun Dalçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı. Gencin çırpındığını gören çevredekiler müdahale ederek Dalçek'i sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Dalçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendi evinde hedef oldu

Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Motosikletlerle gelip katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara