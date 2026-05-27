Haberler

Adana'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Körkün Çayı'na giren 37 yaşındaki Ramazan Tarel, bir süre sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Tarel, suya girdiği noktadan 3,5 kilometre ileride ölü olarak bulundu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.

Hacılı Mahallesi'nde Ramazan Tarel (37) serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan Tarel'in bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucunda Tarel, suya girdiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan Tarel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri