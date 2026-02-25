Haberler

Sular altında kalan bahçesine kayıkla ulaştı

Sular altında kalan bahçesine kayıkla ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan sağanak yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bir çiftçi, bahçesine ulaşmak için motorlu kayık kullanarak hasar tespiti yaptı ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

ADANA'da bir çiftçi, sular altında kalan bahçesi ve serasına kayıkla ulaşıp, incelemelerde bulundu.

Kentte son haftalarda etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı. Tahliye nedeniyle Çukurova'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Narenciye bahçesi ve serası sular altında kalan bir çiftçi de motorlu kayıkla ulaştığı bahçesinde hasar tespiti yaptı. Zararının büyük olduğunu söyleyen çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü